Louga-Soutien d’Amadou Mberry Sylla à leur secteur : les conducteurs de Jakarta saluent ce geste du président conseil départemental Saluant l’élan de générosité d’Amadou Mberry Sylla, Amadou N un conducteur de moto un peu plus âgé que ces jeunes, a déclaré que si chacun apporte son soutien, le fardeau sera moins lourd. Comme d'autres, il réagissait suite au geste du président du Conseil départemental de Louga qui a procédé ce jour à la distribution de bons d'essence, de gel et de masques aux conducteurs de motos, qui pour la plupart sont restés des mois au chômage à cause de la pandémie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Pour Moustapha un autre conducteur plus jeune, c’est hier que la bonne nouvelle est parvenue avec un rendez-vous fixé à une station d’essence de Louga.



Avec des aléas économiques ils connaissent souvent des hauts et des bas, c’est pourquoi ce geste selon lui arrivé à point nommé.



Un appel a été lancé aux autres acteurs politiques, pour que ce geste soit renouvelé. Ils ne font que leur boulot et leur venir en aide est un geste à magnifier.



