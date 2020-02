Louga: Un déficient mental tombe dans un puits et meurt

Cet après-midi du jeudi 27 février 2020 le village de Rité Diaw (commune de Nguidillé Arrondissement de Mbédiène) a vécu une soirée inoubliable. Âgé de 32 ans et déficient mental depuis près de 3 ans, EL Hadji DIAW s’est tué en chutant dans un puits du village situé à 4 Km de Louga.



Après quelques heures de recherche, il n’a pu être sauvé, malgré les efforts des sapeurs-pompiers. EL Hadji DIAW, a trouvé la mort en tombant dans un puits. Ce fait divers a commencé à d’effrayer la chronique à Louga. Ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, EL Hadji DIAW se trouvait, cet après-midi vers 16 heures 30 minutes, aux abords du puits du village, lorsqu’il chuta subitement.



Alertés, les sapeurs-pompiers qui ont rallié les lieux ont extirpé du puits le corps sans vie de la victime.

La dépouille se trouve actuellement à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

