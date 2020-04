Louga : Un enfant de 3 ans meurt dans un incendie à Keur Cheikh Diané

Un petit garçon de 3 ans est mort dans l’incendie qui s'est déclaré ce jeudi 30 avril 2020, vers 13 heures, dans le village de Keur Cheikh Diané commune de Ndoyène à 10 km de l’arrondissement de Sagatta dans le département de Kébémer. Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers de Kébémer ont pu sauver 4 personnes, mais un enfant de 3 ans du nom de Bathi Sall est mort. « Ma pensée va à la famille qui a perdu son enfant », a déclaré la maire de Ndoyène en compagnie du sous-préfet de Darou Mousty, présente sur les lieux.



Les causes de l’incendie ne sont pas pour le moment connues. Mais à en croire certains témoins, le feux serait déclenché par la forte canicule qui sévit depuis quelques jours dans la zone. Et la violence des flammes qui a ravagé une bonne partie d’une concession de ce village s’explique par l’entièreté de la matière d’œuvre faite de combustibles que sont la paille et le bois.



Les sinistrés qui vont passer la nuit à la belle étoile, crient leur détresse en lançant un appel à l’aide humanitaire.

La gendarmerie de Sagatta gueth a ouvert une enquête.

