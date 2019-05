Louga : Une déficiente mentale se jette dans un puits et meurt

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 10:20

Une déficiente mentale du nom de Daba Yade s’est donné la mort en se jetant dans un puis. Les faits se sont passés dimanche dernier vers 5 heures du matin à Ndawass, localité située dans la commune de Sakal (Louga). Le corps de la victime âgée de 40 ans a été repêché par les Sapeurs-pompiers et déposé à la morgue de l’hôpital pour les besoins de l’enquête ouverte par la gendarmerie, rapporte "Le Témoin".



