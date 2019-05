Louga : des bandits ligotent le gardien du marché et dévalisent 9 magasins Encore un braquage rocambolesque à Louga. Dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai, une dizaine d’individus encagoulés, à bord d’un pick-up, armés d’armes blanches, ont fait irruption à Thiamène, à quarante kilomètres de Louga. Ils garent leur voiture à l’entrée de la ville et se rendent au marché. Là, ils ligotent le gardien trouvé sur place, avant de dévaliser 9 magasins, rapporte "L’AS".

Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Coki font une descente sur les lieux, mais les malfrats ont déjà pris la fuite.



C’est le troisième braquage à Coki entre 2018 et 2019. Les habitants qui ont fait face à la presse, ont réclamé un poste de gendarmerie dans leur localité pour dissuader de tels actes.

