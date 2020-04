Louga : le bilan reste bloqué à 28 malades Après un premier cas positif au coronavirus, issu de la transmission communautaire, il y a plus d’une semaine, les contaminations se multiplient à Louga, se chiffrant à 28 malades désormais, tous contaminés par la même personne, un commerçant qui a d’ailleurs contaminé sa mère. Toutefois, depuis deux jours, aucune nouvelle contamination n’a été détectée à Louga, considérée comme la seconde région la plus touchée au Sénégal, après Dakar. Il faut dire que le gouverneur de la région a pris des mesures radicales, dont la fermeture de plusieurs marchés et l’organisation stricte du transport.

