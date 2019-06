Louga: le marié viole une fillette et écope de 5 ans de prison

Les faits de viol sur mineur et de coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de 07 jours, ont été jugés par le tribunal des flagrants délits de Louga. Et le mis en cause, Alioune Mbaye, 32 ans, a écopé d’une peine de 5 ans suivie d’une amende d’un million de francs Cfa à verser à la famille de sa victime.



Les faits remontent au 04 juin dernier. Ce jour, Alioune Mbaye a profité de l’absence des parents de M.D. M, pour abuser d’elle.



Devant le juge, il a nié les faits, avançant qu’il avait passé la veille des faits, la nuit avec sa femme.

