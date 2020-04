Louga : les résultats des tests sur le personnel de santé, mis en quarantaine, attendus aujourd’hui En moins d’une semaine, la région de Louga qui n’avait encore enregistré aucune contamination au coronavirus, compte désormais 5 cas après le premier cas noté sur un commerçant contaminé par la commission communautaire. Ce dernier a déjà contaminé sa mère et trois autres personnes selon la Rfm. Des cas qui pourraient augmenter, puisque plusieurs membres du personnel de santé de l’hôpital de Louga où le commerçant a été admis, ont été mis en quarantaine depuis et des tests ont été pratiqués sur eux. Les résultats sont d’ailleurs attendus ce jeudi, selon la même source.

