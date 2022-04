Louga: toutes les sages femmes convoquées ce jeudi à la police et à la gendarmerie, les 4 restent en prison L'affaire Astou Sokhna prend une autre tournure, après le vrai faux pardon de la famille de la défunte, il y a deux jours. En effet, les quatre ont bénéficié d'un retour de parquet et restent donc en prison, tandis que toutes les sages femmes de la région sont convoquées ce jeudi à 10h à la police et à la gendarmerie, selon des sources exclusives de Leral.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Avril 2022 à 08:22 | | 0 commentaire(s)|

En effet, la famille de la défunte avait accepté de faire table rase sur sa plainte, mais lors du procès de ce mercredi, c'était un autre film qui se tramait dans le tribunal. En effet, une nouvelle plainte est annoncée pour l'ancien directeur de l"hôpital Amadou Sakir Mbaye, Abou Gueye Diouf et la gynécologue.



Le ralliement de toutes les sages femmes des quatorze (14) régions et médecins au procès d'hier mercredi 27 avril 2022 à Louga n'a rien changé.



Pire, toutes les sages femmes de la région de Louga sont convoquées ce jeudi à la police et à la gendarmerie. Leurs consœurs, les quatre (4) jugées hier ont eu un retour de parquet et restent en prison.

