Louga : un homme âgé d'environ 30 ans viole une fillette de 8 ans et l’abandonne dans la brousse Les viols continuent de plus de plus belle. Le village de Galo Sam Pedel dans la commune de Sakal, région de Louga, a été le théâtre d’un nouveau crime. Un homme âgé d'environ 30 ans, a, en effet, violé une fillette de 8 ans avant de l'abandonner dans la brousse, rapporte "L’Observateur".

Vendredi 24 Mai 2019

Envoyée en brousse par ses parents pour chercher le troupeau, B.S, a eu la malchance d’être surprise dans la brousse par son bourreau qui va la pourchasser.



Elle aura beau courir et appeler à l’aide, elle sera rattrapée par le délinquant, qui finira par la violer, avant de prendre la fuite. Ses parents, partis à sa recherche la retrouveront allongée dans la brousse, après avoir perdu beaucoup de sang.

