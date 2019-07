Louga : un homme de 48 ans tue son père

Serigne Saliou Diop a tué son père. Les faits se sont passés mardi dernier dans le village de Ndiattar, Louga. Selon des sources, tout est parti d’une dispute entre son père Meissa Diop, alias Malaw. Très remonté contre son papa qui se disputait avec sa mère, Serigne Diop lui adressa des propos offensants.



Le père, en colère, charge son rejeton qui riposte avec un violent coup de bâton. Atteint à la tête, Malaw s’affale par terre et reste inerte. Admis à l’hôpital, le vieux finit par rendre l’âme.

L’autopsie fait mention d’une mort suite à un traumatisme cranio-encéphalique grave, d’une fracture ouverte et multiple de l’os poriétal et d’une tuméfaction du bras gauche.



Serigne Diop, 48 ans, a été arrêté et déféré au parquet pour parricide.

