Louga-ziarra annuelle Thierno Mountaga Daha Tall : Macky Sall fait ses adieux au Khalife général de la famille omarienne APS – Le président de la République, Macky Sall, a fait, samedi, ses adieux au khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, qui lui a rendu un ‘’vibrant hommage’’, dans un message à la fois émouvant et poignant.

« Nous saluons le khalife général de la famille omarienne, et réitérons notre attachement à notre relation, parce que l’habit du président que je porte aujourd’hui n’est pas éternel, mais je remercie le Tout-Puissant pour tout ce qu’il en a fait pour moi », a-t-il déclaré.



Le chef de l’Etat, Macky Sall, intervenait à l’occasion de la 60ème édition de la ziarra annuelle dédiée à Thierno Mountaga Daha Cheikh Omar Foutiyou Tall.

Il a promis, à chaque fois qu’il en aura l’occasion, de continuer à rendre visite au khalife général de la famille, comme il le faisait avant son accession au pouvoir.



Il a magnifié »le travail remarquable que Cheikh Oumar Foutiyou Tall a fait pour l’islam en Afrique et dans le reste du monde, mais surtout ici au Sénégal, où tout a commencé parce que c’est là qu’il a vu le jour, à Halwar », dans le département de Podor (nord).



»Si je suis là, c’est en tant que fils et talibé de la famille omarienne, mais également c’est un président qui est là pour représenter tout le Sénégal et vous remercier de votre travail pour le pays devant toute la famille et les musulmans », a-t-il fait valoir.



Il a sollicité les prières du Khalife général, Thierno Bachir Tall, pour « la paix dans le pays », avant de remercier tous les leaders politiques de la région de Louga qui, dit-il, ‘’ont toujours été à ses côtés depuis le début de sa carrière politique ».



Le Khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, relève que »c’est la première fois’’ qu’’il prend la parole pour ‘’remercier et faire l’éloge du président Macky Sall’’.



Il a expliqué cela par le fait qu’il ressentait beaucoup de tristesse avec son prochain départ du pouvoir. Il a ajouté que le chef de l’Etat, qu’il considère comme son fils, a ‘’apporté du bonheur’’ au Sénégal.



»Le bonheur est que tout le monde a vu vos nombreuses réalisations partout dans le pays, notamment au Fouta que vous avez réussi à doter de routes bitumées et des ponts, facilitant le déplacement des populations. Mais, la tristesse est que vous vous apprêtez à quitter le pouvoir », a-t-il expliqué.



Il a rappelé qu’auparavant, certaines zones du Fouta devenaient isolées en période d’hivernage. Cette situation appartient selon lui désormais au passé, soulignant ’’qu’aujourd’hui, on peut quitter Fouta le matin pour aller prendre le repas à Dakar’’. Cela a été rendu possible ‘’grâce à vos réalisations en termes d’infrastructures », a-t-il lancé au chef de l’Etat.



Le Khalife générale de la famille omarienne a déploré le fait que les gens ne se rendent pas compte du travail d’un homme qu’après son départ. ‘’Mais, tout le monde a vu ce que vous avez réalisé dans le pays, et on risque de regretter votre départ, mais nous vous remercions », a-t-il ajouté.



»Ce que je dis, ce n’est pas pour faire du plaisir, mais c’est une vérité incontestable, parce que beaucoup de présidents se sont succédé à la tête du pays, mais ils n’ont pas fait au Fouta ce que vous avez pu réaliser là-bas, même s’ils l’ont fait dans d’autres parties du pays », a-t-il fait valoir.



Le khalife de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, a offert »au président de la République un cadeau composé d’un exemplaire du Saint Coran, d’une natte de prière, d’un chapelet et d’un tableau avec sa photo en compagnie du président Macky Sall.







