Louis Camara sèvre « Le Témoin » de ses contes

Vous avez été nombreux à vous délecter des contes inspirés de l’univers Yoruba de l’écrivain saint-louisien Louis Camara. Auteur poreux, Grand Prix du Chef de l’Etat pour les Lettres, Louis Camara nous accompagne depuis plus de cinq ans, à travers la rubrique « Coin des Lettres ».



C’est avec regret et tristesse qu’il nous a annoncé hier, devoir renoncer à nous envoyer des textes en raison d’une détérioration de sa vision. En effet, après l’avoir examiné, son ophtalmologue lui a confirmé que son glaucome s’était un peu aggravé et qu’il devait par conséquent, limiter au strict minimum l’usage des écrans d’ordinateur.



Cependant, indique-ton dans "Le Témoin", il n’a pas totalement renoncé à l’écriture. Il promet de se remettre à la plume. Tout en lui souhaitant une meilleure santé, « Le Témoin » le remercie pour sa précieuse et désintéressée collaboration.



Aux jeunes écrivains de s’inspirer de l’exemple du «Conteur d’Ifa», en envoyant des textes littéraires de qualité au «Coin des lettres», que nous publierons avec plaisir.