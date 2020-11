Lourde charge d’Ibrahima Sene : « Plus le temps va passer, plus les Sénégalais vont découvrir le véritable Sonko » Les retrouvailles entre Me Moussa Diop et Barthelemy Dias, sous la houlette d’Ousmane Sonko, sont diversement appréciées. Très sceptique, Ibrahima Sène trouve que celles-ci témoignent de la détresse du leader de PASTEF.

Sur sa page Facebook, le responsable du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) dézingue le député et assimile sa démarche à de la politique politicienne.



Que comprendre des Retrouvailles Sonko, Barth, et Me Diop, à son initiative?



« Il faudrait comprendre cette démarche de Sonko par la panique qui l’habite depuis le départ de Boubacar Camara de la Coalition Jotna! Il a senti le ciel lui tomber dessus. Il a perdu ses repères, et se retourne vers des activistes de mauvais aloi en espérant y gagner ce qu’il a perdu de « notoriété » dans cette coalition, qu’il vient de quitter en catastrophe, sans égard à ceux qui l’y soutenaient » a chargé Ibrahima Sène.



Et selon lui, « Plus le temps va passer, plus les Sénégalais vont découvrir le véritable Sonko que j’ai connu quand il mettait le syndicat des Inspecteurs d’Impôt en place ! Ambitieux, prétentieux et pressé »

Avec wafnet



