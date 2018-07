Lucas Hernandez : « On va faire la fête »

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Juillet 2018 à 09:03 commentaire(s)|

« On ne réalise pas encore tout ce que cela change d’être champion du monde. Maintenant, on va profiter, on va faire la fête. Demain (lundi), on sera sur Paris et on va continuer à faire la fête. Mardi, on va continuer et on ne va pas arrêter de toutes les vacances. On est champion du monde ! »









Le Figaro

