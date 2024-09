Lueur d’espoir pour les anciens cheminots

Avant-hier mardi 24 septembre, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a reçu une délégation d’anciens cheminots accompagnée du député Amadou Ba. Ces cheminots, originaires de Thiès, ont exprimé leur gratitude au ministre pour cette rencontre et ont soulevé des préoccupations concernant le non-paiement de leurs pensions de retraite depuis vingt ans.



En réponse, le ministre, entouré des responsables du secteur ferroviaire, a exprimé sa compassion et a promis d’examiner la question avec les autorités concernées, notamment le ministre des Finances, afin de trouver une solution durable. Il a également souligné l’importance d’assurer des conditions de vie décentes pour ces anciens travailleurs, tout en réitérant son engagement à faire du chemin de fer une priorité de son action.

Le Témoin