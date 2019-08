Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Luis Enrique : Xana, la fille de l'ancien entraîneur de Barcelone est morte à l'âge de 9 ans Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2019 à 12:19 | | 0 commentaire(s)| Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Espagne et ancien entraîneur du FC Barcelone, a annoncé la mort de sa fille, Xana, âgée de 9 ans.

Le monde du football est en deuil... Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne et ancien entraîneur du FC Barcelone, a annoncé, jeudi 29 août, la disparition de sa fille Xana, âgée de neuf ans. "Notre fille Xana est décédée cet après-midi à l'âge de 9 ans, après avoir lutté pendant cinq mois intenses contre un ostéosarcome [un cancer des os, NDLR]. Tu nous manqueras beaucoup mais nous penserons à toi chaque jour de nos vies", a-t-il indiqué sur son compte Twitter.





"Nous sommes reconnaissants pour tous les signes d'affection que nous avons reçus pendant ces mois et nous vous remercions pour votre discrétion et votre compréhension", a ajouté Luis Enrique qui avait quitté son poste à la tête de la sélection espagnole, en juin dernier, pour des raisons familiales.



Des milliers de personnes lui ont adressé leurs condoléances. Le FC Barcelone a également posté un message pour soutenir son ancien entraîneur : "Nos condoléances et toute notre sympathie pour Luis Enrique et sa famille dans ce moment très difficile. RIP Xana". Rafael Nadal a également posté un message de soutien à l'annonce de cette terrible nouvelle : "Je suis très triste et je ne peux même pas imaginer la douleur de la famille".















