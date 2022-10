Lula réélu président du Brésil : les félicitations de Ségolène Royal qui lui rappelle son noble combat pour les indiens Luiz Inácio Lula da Silva, plus connu sou le nom « Lula » a été réélu hier président du Brésil suite à un scrutin très serré. Réagissant à sa réélection, :la responsable socialiste Ségolène Royal lui a adressé ses félicitations à travers un message lui rappelant son noble combat pour les indiens victime d’une déforestation.

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Octobre 2022

« Je me souviens du fantastique Forum social de Belem pour la forêt, la parole donnée aux indiens menacés de la déforestation qui tu as interdite et la remise au pas du FMI qui dévastait l’Amérique latine. Bon courage pour la suite ! » A-t-elle posté



Pour rappel, Marie Ségolène Royal est née en 1953 à Ouakam, elle est une haute fonctionnaire et femme politique française. Et en 2007, Ségolène Royal est la première femme française à accéder au second tour d'une élection présidentielle, mais elle est battue par Nicolas Sarkozy, récoltant 46,94 % des suffrages exprimés.



