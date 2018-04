Lutte : Balla Gaye 2 rejette les 90 millions de Leewto

Modou Lô-Balla Gaye, 2, le combat tant voulu par les amateurs de lutte ne se tiendra pas en tout cas cette saison comme le souhaite le camp de Rock Energie. Selon nos informations, le blocage se situe du côté du lutteur de Guédiawaye. Balla Gaye 2 aurait rejeté une proposition de cachet de Leewto Productions, qui tourne autour de 90 millions Fcfa.



Huit ans après la première confrontation remportée par le fils de Double Less, on risque de ne pas revoir un second face-à-face de sitôt. Le combat revanche Balla Gaye 2-Modou Lô convoité par plus de cinq promoteurs dont Pape Thialiss Faye de Leewto, Luc Nicolaï et Pape Abdou Fall, pourait ne pas voir le jour en 2018. En tout cas, c’est ce que disent nos radars.



« Modou Lô veut affronter Balla Gaye 2 cette saison, notamment à la fin. Mais le problème est que Balla ne veut pas de ce combat en juillet alors que Modou le veut maintenant. Donc, ce sera difficile de monter cette affiche. Pourtant, Leewto a même proposé un cachet de 90 millions pour qu’il affronte Modou en juillet, mais il a refusé. Il a donc rejeté cette proposition », nous souffle-t-on. « Leewto a fait tout le nécessaire pour convaincre Balla mais c’est impossible. Il semble que Leewto est incapable de monter ce combat », précise notre source, indiquant qu’un autre promoteur pourrait dans ce cas, décrocher ce combat.









Igfm