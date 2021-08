Lutte/ Clôture du tournoi Cedeao: Balla Gaye 2 affrontera Bombardier le 7 novembre prochain

Le choc entre Balla Gaye 2 et Bombardier, initialement prévu le 31 juillet dernier et reporté à cause de la troisième vague du Covid-19, est prévu le 7 novembre prochain. Cette nouvelle date coïncide avec la cérémonie de clôture du tournoi CEDEAO, les 4 et 5 novembre prochain.



Ainsi, le promoteur Gaston Mbengue avait proposé au CNG d’organiser le tournoi de la CEDEAO, du 4 au 6 novembre, pour l’affiche Balla Gaye 2-Bombardier, le dimanche 7 novembre afin d’y recevoir tous les membres de la communauté ouest-africaine de lutte.



« Une lettre aurait été envoyée aux responsables de la CEDEAO qui ont accédé à la demande de Bira Sène », découvre-t-on.





