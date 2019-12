Lutte: Combat Modou Lô vs Ama Baldé bientôt scellé

Le combat Modou Lô vs Ama Baldé sera bientôt scellé. L’information est de Khadim Gadiaga, le président de l’écurie Rock Energie Khadim Gadiaga.



« Modou Lo ne chômera pas cette saison. Il aura un combat. Sous peu, son affiche contre Ama Baldé sera scellén est au mois de décembre et vous savez que les sponsors ont clos leur budget de sponsoring. Mais d’ici à janvier, tout reviendra à la normale », a confié le président de l’écurie Rock Energie, Khadim Gadiaga.

