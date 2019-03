Lutte : El Hadj Bécaye Mbaye débarque à la Tfm Le grand spécialiste du traitement médiatique de la lutte avec frappe, El Hadji Bécaye Mbaye débarque à la Tfm. D’après la source, il a été annoncé que, c’est pour animer l’émission de lutte « œil du tigre », animée par Dj Boub’s et Tapha Guèye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2019 à 18:24 | | 0 commentaire(s)|

Le spécialiste de la lutte, Bécaye Mbaye est annoncé à la Tfm. Une source, bien informée indique qu’il y sera pour animer la célèbre émission de lutte « l’œil du tigre ». Une émission qui était animée par Dj Boub’s et Tapha Guèye.



Ainsi, le promoteur de cette émission, Mbaye Fall a décroché un poids lourd qui a refusé, dit-on, beaucoup d’offres.



Décrit comme étant un homme de consensus et de valeur, l’animateur de la lutte, Bécaye Mbaye s’en tiendra-t-il, à seulement, animer « l’œil du tigre » ou offrira ses services pour d’autres activités de lutte pour le groupe futurs médias.



Affaire à suive…



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos