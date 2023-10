Lutte-Face à face : Ama Baldé pose un lapin à Modou Lô, le CNG annonce des sanctions pouvant aller jusqu’à 6 mois de suspension

Représentant du CNG pour le face à face tant attendu ce samedi entre Modou Lô et Ama Baldé, Meissa Ndiaye n’a pas caché sa déception de ne pas voir le fils de Falaye Baldé ne pas respecter son contrat.



Ainsi, Meissa Ndiaye a annoncé que le CNG va désormais prendre au sérieux les absences des lutteurs lors des « face to face ».



« On acceptera plus les retards mais aussi les absences lors des "face à face". Le CNG va désormais sévir les fautifs soit en leur infligeant des sanctions financières sur le reliquat ou bien leur suspension de 6 mois » a-t-il déclaré.