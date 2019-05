Lutte : L’Arène nationale ferme ses portes

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

L’Arène nationale va fermer ses portes durant le mois sacré du Ramadan. Les derniers combats se tiendront ce week-end.



Après les combats Ada Fass vs Onde le Fou et celui opposant Tonnerre 2 à Guine Bou Yoff, l’arène fera une pause d’un mois et ne reprendra ses activités que juste après la fête de la Korité, au mois de juin.











Leral

