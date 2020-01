Lutte: La date du combat Siteu vs Papa Sow connue Nous savons enfin la date exacte du grand combat qui opposera les deux champions que son Papa Sow et Siteu. Les deux lutteurs se feront face le 5 avril prochain à l’arène nationale, a-t-on appris.



Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Pape Abdou Fall a finalement choisi la date du 5 avril 2020 pour organiser le combat Papa Sow / Siteu. Le seul combat majeur à ce jour de cette saison aura lieu à l’Arène Nationale. Siteu de Lansar, rentré au bercail après un long séjour aux USA, devrait rectifier sa dernière défaite contre Gouye Gui.



Papa Sow exclu de l’écurie Fass il y’a quelques semaines sort d’une défaite face à Ama Baldé. Le Puma pour se racheter doit battre Siteu le soir du 5 avril 2020 à l’arène nationale.

