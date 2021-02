Lutte - "Lambdji Saadji na", Eumeu Sène vs Lac 2 le 04 avril, les promoteurs cognent le Cng d'entrée Finalement la saison de la lutte va démarrer dès ce 1er mars 2021, mais elle se fera à huis-clos pour cause de pandémie de Covid-19. Mais certains promoteurs grincent des dents à l'encontre du CNG qui connait ses premières attaques.

Une chose est désormais sûre au moins pour cette reprise, Gaston Mbengue veut démarrer sa saison le 04 avril prochain avec la belle entre Eumeu Sène et Lac de Guiers 2. "Si le Cng donne le feu vert, je régularise le combat Eumeu Sène vs Lac de Guiers 2, ce sera pour le 04 avril prochain et Balla Gaye 2 vs Bombardier après le Ramadan", a-t-il dit.



Test 72 heures avant



Pour ce faire, il faut respecter le protocole sanitaire établi: les lutteurs seront testés trois jours avant leur combat. Les arbitres, les médecins du Cng, l'entourage des lutteurs , seront tous testés.



Cependant, le Cng, vient d'encaisser ses premières piques du promoteur Pape Abdou Fall qui estime sa démarche n'est pas élégante. A l'en croire, si les combats n'ont pas de publics, les sponsors vont se retirer ou refuseront de s'engager.





