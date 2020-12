Lutte - Le camp de Modou Lô prévient le fils de Falaye Baldé: "il n'est pas Balla Gaye 2.." Pikine qui a l'habitude des grands événements prépare avec sérieux le combat qui peut ramener encore une fois la couronne de Roi des arènes, entre ama Baldé et Modou Lô. Mais le camp du Rock des Energies prévient Ama Baldé qu'il n'est pas Balla Gaye 2, le seul à avoir dominé Modou Lô à deux reprises.

Pour Birane Gningue, manager et gendre de Modou Lô, "aucun détail ne sera négligé", dit-il dans Sunu lamb de ce vendredi. Malgré les réunions secrètes avec toutes les forces vives de Pikine et les conseils indirects de Balla Gaye 2 à son cousin, Birane Gningue n'y prête pas attention.



"Balla Gaye 2 n'est pas Ama Baldé. Ce sera un autre combat. On ne craint aucun adversaire dans cette arène", dit-il.



Face à un adversaire jeune et fort, le manager du Rock assène: "on se concentre sur notre préparation. Modou Lô a besoin de force et de rapidité et on sait comment l'y amener".



Pour rappel, le combat est ficelé par Luc Nicolaï et l'enjeu est la conservation ou la perte du titre de Roi des arènes.

