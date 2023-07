Lutte : Le combat Eumeu Séne-Tapha Tine ficelé pour le mois de novembre Le propriétaire de la structure de production Albourakh, Baye Ndiaye, a ficelé hier dans la plus grande discrétion, le combat entre Eumeu Séne de l’écurie Tyshinger à Tapha Tine de Baol. Cette confrontation est prévue pour le mois de novembre prochain.

Les amateurs de lutte seront gâtés dès l’ouverture de la saison prochaine. En effet, le promoteur Baye Ndiaye d’Albourakh production vient de concevoir une affiche alléchante pour les nombreux amateurs de cette discipline bien de chez nous. Le frangin d’Abdou Aziz Ndiaye a ficelé, mercredi, le combat entre Eumeu Séne de Tyshinger à Tapha Tine du Baol.



Cette confrontation de deux mastodontes de l’arène sénégalaise commence à faire saliver les fans qui croient ferme que pour un début de saison, cela ne pouvait pas être meilleur. Baye Ndiaye, le promoteur de cette alléchante affiche, a bien caché son jeu. Ce n’est qu’au dernier moment, c’est-à-dire lors de la signature par les deux lutteurs du contrat, que l’information a filtré. Eumeu Séne et Tapha Tine ne se sont jamais rencontrés directement.



Mais indirectement. En effet, Tapha Tine a rencontré Balla Gaye 2 qui l’a défait, mais celui-ci sera battu à deux reprises par le chef de file de l’écurie Tyshinger, Eumeu Séne.



Ils devaient se rencontrer pour la troisième fois au courant de ce mois de juillet, mais le pensionnaire de l’école de lutte Balla Gaye a présenté un certificat médical à quelques semaines de leur duel au niveau du comité national de gestion de la lutte (Cng).



Le chef de file de l’écurie Baol, Tapha Tine, a eu 19 victoires contre 5 défaites tandis que son principal challenger, Eumeu Séne a réalisé 17 combats avec 10 victoires contre 4 défaites et 3 nuls.



Les férus de la lutte croisent les doigts pour une bonne santé des lutteurs. Ils sont souvent habitués, à quelques semaines de combat, de voir des athlètes présenter des certificats médicaux qui font annuler la confrontation. Beaucoup pensent d’ailleurs que cette méthode hautement calculée est liée à des pratiques mystiques



Le Témoin



