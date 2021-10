Lutte: Les affiches Ama Baldé-Modou Lô et Tapha Tine-Boy Niang risquent un report

Après plusieurs reports, le combat devant opposer Ama Baldé à Modou Lô, prévu le 25 décembre 2021, risque d’être reporté à nouveau.



L’information a été donnée par Moustapha Guèye, membre de la structure Luc Nicolaï & Co, organisatrice du combat. L’ancien Tigre de Fass a laissé entendre sur le plateau de l’émission «L’œil du Tigre», que ce combat pourrait être reporté, a révélé, l’ex-coach d’Ama Baldé, Mamadou Jean.



Un autre combat risque aussi de connaître le même sort car Mamadou Jean confie avoir les mêmes échos de report concernant le combat Tapha Tine-Boy Niang selon "Sunu Lamb". « S’ils ne peuvent pas qu’ils vendent ou cèdent leurs combats à des promoteurs qui en ont les moyens… », recommande-t-il.

