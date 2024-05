Lutte-Mbour : Khady Diène Gaye décaisse 50 millions FCfa pour le CNG, lors du Drapeau du chef de l’Etat Lutte-Tv.com Mbour a accueilli l’une des meilleures éditions du Drapeau du chef de l’Etat ce week-end. Et cette réussite a été possible grâce au ministre de la jeunesse du sport et de la culture, Khady Diène Gaye qui a alloué une enveloppe de 50 millions au CNG pour une belle fête de la lutte.



Les rideaux sont tombés pour la 24ème édition du Drapeau du chef de l’Etat. Elle s’est tenue à Mbour du 10 au 12 mai passé. L’équipe de Dakar a été l’heureuse gagnante devant celle Fatick.



Dans la compétition individuelle, la région de Dakar a raflé trois médailles d’Or sur 5 possibles. Le tournoi s’est déroulé dans de meilleures conditions. Ainsi, le président du CNG, Bira Sène tire un bilan satisfaisant de sa manifestation. Il révèle également l’appui du ministère des Sports dont sa patronne, Mme Khady Diène Gaye avait présidé la finale.



Pour une première, le CNG a reçu un soutien aussi conséquent de la part de sa tutelle.



« L’Etat s’était engagé dès le début à nous accompagner. Le ministre Khady Diène Gaye avait instruit l’organisation d’un CRD à Thiès pour la réussite de l’événement. Ce geste est très fort à nos yeux. Cela témoigne l’intérêt qu’elle porte à la lutte, au drapeau du chef de l’Etat. Au-delà de ça, elle a voulu nous appuyer avec une enveloppe de 50 millions F CFA.



C’est la première fois que le CNG reçoit autant d’argent du ministère des Sports dans le cadre du DCE. Je saisis cette occasion pour magnifier son soutien. Merci au ministre, merci, également au gouvernement du Sénégal. Cet argent a servi à récompenser les vainqueurs, le transport des délégations, leur hébergement et leur restauration. Je suis très satisfait de recevoir cette enveloppe », a indiqué Bira Sène au micro de Record.



