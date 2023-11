Lutte-Modou Lô : «Ama Baldé a un brillant avenir dans l’arène» : « Modou est une référence, je l’ai même supporté dans certains de ses combats…», répond Ama En marge de la cérémonie organisée par le CNG pour féliciter Modou Lô et Ama Baldé pour leur « fair play », le roi des arènes a lancé un message d’encouragement à son « jeune frère » à qui il a souhaité une brillante suite de sa carrière…, nous raporte Le Grand Panal. En récation Ama Baldé a témoigné: « Modou est une référence, je l’ai même supporté dans certains de ses combats…»...

« Je salue toute l’assistance ici présente en commençant par Bira Sène, président du CNG. Ama Baldé est mon frère. C’était un combat à enjeu mais Dieu merci il n’y a pas eu de dégâts notés.



J’encourage Ama Baldé et lui dit de redoubler d’efforts parce qu’il est un jeune qui a un brillant avenir devant lui. Personnellement les combats que j’ai perdu contre Balla Gaye et Bombardier ont fait de moi ce que je suis devenu.



C’est ça le sport, il n’y a que trois résultats possibles : La victoire, la défaite ou le match nul (…) Je présente mes excuses à mes supporters mais aussi ceux de mon adversaire pour certains propos tenus avant le combat. C’est le sport qui gagne »



Ama Baldé lui a aussi rendu hommage. « J’aime le sport et Modou Lô est une référence dans la lutte. Je l’ai supporté dans certains de ses combats par le passé. Comme je le dis souvent, tous lutteurs a comme référence Balla Gaye 2 ou Modou Lô. C’est ce sont tous deux des références.



Donc je suis fier de l’avoir affronté et même si c’est une défaite que j’ai concédé, ce n’est qu’un avantage dans ma carrière. Cette défaite va m’a enseigné beaucoup de choses et c’est pourquoi je remercie Modou Lô de m’avoir donné la chance de l’affronter » a t’il déclaré. Une belle image pour la lutte sénégalaise...

Avec LGP





