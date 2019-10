Lutte: Modou Lô réclame 150 millions FCfa pour affronter Ama Baldé

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019

Le nouveau Roi des arènes Modou Lô est prêt à remettre sa couronne en jeu. Et les adversaires ne manquent pas pour le chef de file de l'écurie Rock Energie. Le Pikinois Ama Baldé est l'adversaire qui est le plus évoqué comme principal prétendant du lutteur des Parcelles assainies. Mais pour en découdre avec le fils de Falaye Baldé, Modou Lô réclame 150 millions de FCfa aux promoteurs, informe Sunu Lamb.



Lors de son combat dit royal contre Eumeu Sène, Modou Lô avait empoché 140 millions, selon le quotidien spécialisé en lutte. Il a donc demandé 10 millions de plus pour redescendre dans l'arène. Luc Nicolaï qui démarche ce combat, avait proposé une somme de 80 millions F Cfa à Ama Baldé. Mais ce dernier réclame 100 millions FCfa. Il reste donc du chemin pour que les deux lutteurs se croisent.

