Lutte - Prêt contre Balla Gaye 2, Boy Niang 2 avertit : « Il faut qu’on se bagarre entre 15 et 20 minutes, avant de terminer le combat…»

Ainsi, après avoir fait sa chorégraphie avec un « Bakk » new look, tançant son adversaire du 1er janvier, Boy Niang a répondu aux questions des journalistes sur son combat contre l’ex Roi des Arènes.



« Je suis un fils de Pikine et les supporters savent que je réponds toujours présent dans les grands rendez-vous. J’ai eu de grands combats mais celui-ci (il coupe)… On s’est préparé. Je ne suis pas trop parleur mais ce que je peux vous assurer, c’est que je me suis préparé à fond », a déclaré Boy Niang.



Quelle stratégie pour ce combat face à Balla Gaye 2 ?



Le ‘’Thiapathioly’’ d’envoyer un message clair à son adversaire et de se prononcer sur sa stratégie à adopter le jour du combat.



« Balla sait qu’il a un grand combat et un adversaire coriace. Je vous le jure ! Il sait qu’on va s’entre-tuer dans l’enceinte. Je suis prêt à tout. Je ne vais pas dévoiler ma stratégie ici. Mais vu que je suis plus jeune que lui, il faut qu’on se bagarre entre 15 et 20 minutes, avant de terminer le combat. Ça ne doit pas être facile. Le combat va durer et on ne va pas se précipiter », a confié Boy Niang, en attendant la réponse de Balla Gaye 2 qui tenait son Open Press, mardi, à Guédiawaye.









Wiwisport