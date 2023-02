Lutte - Tapha Tine previent Bombardier : «Le combat ne va pas durer deux minutes»

Tapha Tine ne voit que la victoire au soir du 12 février prochain, devant Bombardier de l’écurie Mbour. Galvanisé par ses supporters et la présence de ses frères lutteurs, le chef de file de l’écurie Baol Mbollo promet de terrasser l’ancien roi des arènes en moins de deux minutes.



« Avec mes préparations, je ne pense pas que cette fois, le combat va tirer en longueur. Mon souhait est de battre Bombardier le plus rapidement possible. Je vous assure que ce combat ne va pas durer deux minutes. Je suis plus prêt que mon adversaire », a déclaré Tapha Tine, lors de son open presse hier à la Médina. Interpellé sur sa préparation, le tombeur de Boy Niang se dit déjà prêt. « Je suis un sportif de haut niveau .Je suis prêt pour affronter mon adversaire. Je sais quoi faire pour le battre. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire si j’ai diminué ou augmenté mon poids. C’est à vous de voi r », a-t-il ajouté.



Conscient de l’enjeu de cette affiche, le fils du Baol promet de traduire ses paroles en actes. « Je connais très bien l’importance de cette affiche. J’ai promis le titre de roi des arènes à mes supporters. Et je peux dire que je suis sur le chemin. Mon vœu est que les lutteurs acceptent de lutter avec mo i », dit-il. Tombeur de son adversaire lors de leur confrontation sur décision arbitrale, Tapha Tine se dit conscient des attentes de ses supporters.



« Techniquement et mentalement, j’ai tous les bagages nécessaires pour venir à bout de mon adversaire. Je vais confirmer les propos une fois dans l’enceinte. Bombardier ne peut pas me déstabiliser », a affirmé le lutteur. A quelques jours de cette opposition, le chef de file de l’écurie Baol Mbollo promet de faire taire les commentaires. « Boy Niang, c’est déjà du passé. Je tiens à rassurer mes supporters. Tout le monde sait que je ne triche pas. Je suis quelqu’un de direct. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour battre Bombardier pour la deuxième fois inchallah. Je veux juste qu’on montre aux férus de lutte c’est la quoi la lutte », a-t-il souligné.



Interrogé sur les qualités de son adversaire, le tombeur de Yékini Jr. estime que Bombardier n’est pas un poltron. « Bombardier est un grand champion. Il n’est pas un poltron. C’est un lutteur que je respecte énormément. Mais mon souhait est de le terrasser », a-t-il conclu.



Après Tapha Tine, Bombardier va donner la réplique, toujours à Mbour.













L'As