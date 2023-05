Lutte avec frappe : Le combat Bombardier- Reug Reug ficelé Le combat entre le jeune loup des arènes Reug Reug et l’ancien « Roi » des arènes Serigne Dia alias Bombardier a été ficelé hier par le promoteur Jamaïcain. L’information a été confirmée par le manager de Reug Reug, Palla Diop. Selon les arènes Tv, le promoteur des combats de lutte, Jamaïcain, joint au téléphone a confirmé que le combat entre le B52 de Mbour et le pensionnaire de l’écurie Thiaroye sur Mer Reug-Reug a été finalisé.

« Nous revenons comme cela du tribunal de grande instance de Dakar où nous avons signé les contrats avec Me Kane. Le combat Bombardier - Reug Reug est alors conclu», a-t-il soutenu au bout du fil.



Annoncé dans un premier temps, les mois derniers, le combat vient d’être concrétisé. Cette même information a été authentifiée par le manager de Reug Reug, Palla Diop qui était en compagnie du promoteur lors de la finalisation et de l’avance des cachets aux managers.



« C’est un combat entre deux lutteurs similaires sur leur façon de lutter. Tout comme Reug Reug, Bombardier s’est révélé en lutte traditionnelle. Lors de son premier combat en lutte avec frappe, c’est moi qui avais accompagné son manager Yéri Diakhaté pour lui remettre l’avance de son cachet. Je dis souvent que s’il y avait un trophée de fair-play dans l’arène, on le remettrait à Bombardier. C’est un lutteur qui n’insulte pas et qui ne dit pas de gros mots. Si après tout ce qu’il a fait, il retourne pour tendre la main à ses jeunes frères, c’est un geste qu’il faut saluer » a-t-il expliqué.



Ajoutant « la bravoure que Reug Reug a montrée lors de son combat contre Sa Thiès lui a valu de pouvoir affronter Bombardier. C’est un lutteur qui peut affronter n’importe qui dans l’arène. Il doit se préparer parce que ce choc contre son adversaire n’est pas une mince affaire (…) C’est le plus grand combat de sa carrière. Il va mettre tous les atouts de son côté pour obtenir la victoire. Ce n’est pas un combat à risques pour lui. Bombardier est un combattant de MMA, Reug Reug aussi, tous les deux ont fait montre de leur talent en lutte simple ».



Pour le moment la date de cette confrontation n’est pas encore connue mais l’on signale que Bombardier qui était en France pour les besoins de ses combats en MMA est rentré tandis que son challenger a pris le vol à destination de Dubaï.

Le Témoin



