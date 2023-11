Lutte avec frappe : Modou Lo bat Ama Baldé par quatre appuis et conserve son trône Le combat tant attendu a finalement rendu son verdict. Le champion , Modou Lo a conservé son titre de roi des arènes de la lutte sénégalaise avec frappe ce dimanche 5 novembre 2023 !

Le combat à suspense entre deux colosses, après de longs préparatifs très mystiques, n’a duré qu’à peine moins de cinq minutes.



Après quelques échanges de coups, près du rebord de l’enceinte du combat, le champion de Pikine Ama Baldé en mauvaise posture avait les deux bras et un genou à terre.



Ce fut une occasion saisie par le roi des arènes et champion des Parcelles Assainies de rouer de coups le fils du regretté Falaye Baldé. Ama a finalement lâché du lest en frôlant son second genou à terre, pour aussitôt le relever.



Mais après visionnage de la VAR qui s’est invitée dans l’arène, victoire a été accordée à Modou Lô.



Et dans un geste très sympa, Ama l’a félicité, acceptant au passage la décision divine.

Ainsi donc, Modou Lo a battu Ama Baldé par quatre appuis et conservant ainsi son titre de roi des arènes.



