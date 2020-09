Lutte contre à la pandémie COVID-19 : Entretien avec Cheikh Sadibou Senghor Médecin Chef de la région de Louga Son premier cas enregistré le 5 avril 2020, à ce jour le Région de Louga totalise 64 cas confirmés sur 3037 tests réalisés. Avec 4 décès dont 2 cas détectés à titre posthume, Louga pourtant n’a pas connu de nouveaux cas depuis une semaine. Entretien avec Cheikh Sadibou Senghor Médecin Chef de la région de Louga

Dans cet entretien accordé à Leral Tv, Cheikh Sadibou Senghor Médecin Chef de la région de Louga renseigne que pour Louga commune sur huit districts, six sont touchés. Pour ses départements 3 sont touchés, mais Daara et Keur Momar Sarr échappe à la pandémie.



Malgré ses 64 cas confirmés, 4 décès, il n’y a pas eu de nouveaux cas notés depuis une semaine dans Louga Commune. Quelles stratégie ont-ils bâtie ? Comment se passent le Communication et la sensibilisation ? Comment les populations vivent-elles ce contexte pandémique ?....

Entretien



