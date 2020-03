Lutte contre coronavirus à Kaolack: Les marchés ferment à 14 heures

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mars 2020 à 12:56 | | 0 commentaire(s)|

Le gouverneur de la région de Kaolack a fait face à la presse ce mercredi pour communiquer sur les dispositions particulières liées à l’état d’urgence et au couvre-feu. Au delà des décisions prises par l’État central, des décisions particulières ont été édictées au niveau local par le chef de l’exécutif régional.





« Tous les marchés situés sur le périmètre régional de Kaolack vont être fermés à partir de 14 heures, sans autre forme de compromis. Les marchés hebdomadaires quant à eux sont formellement interdits « a lancé d’un ton ferme Aliou Badara Mbengue.



Comme pour parer à d’éventuels malentendus liés à l’heure de démarrage du couvre-feu, le gouverneur de région a fait une trouvaille révolutionnaire. » En partenariat avec le directeur régional de la Sonacos, un sirène qui va être entendu dans toute la commune va retentir 3 fois par alerter les populations, à 19h 30 minutes, à 19h 45 minutes et à 19h 55 minutes, comme ça personne ne dira qu’il a été surpris » a précisé le chef de l’exécutif régional.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos