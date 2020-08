Lutte contre l’insécurité au Sénégal: la Police dotée de 3 nouveaux commissariats urbains, d'autres changements opérés Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité au niveau national, la Police a ouvert trois nouveaux commissariats urbains et opéré des changements à la tête de quelques commissariats du pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Août 2020 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Jusqu’ici, la Police nationale, dans le cadre de sa politique de lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes et de maillage du territoire national, était présente dans 22 départements.



Depuis ce 7 août, elle a ouvert de nouveaux commissariats urbains, en conformité avec un arrêté du ministère de l’intérieur. D’après le quotidien « EnQuête », il s’agit de trois commissariats urbains ouverts à Nioro du Rip, à Linguère et à Koungheul.



Selon leurs sources, ils seront respectivement dirigés par le commissaire de Police Demba Ngagne Tine, qui était le commissaire d’arrondissement de Rebeuss ; le commissaire de police Younouss Diédhiou, qui vient de Mbacké, et le commissaire de police Ibrahima Diouf, qui était au commissariat d’arrondissement de Yeumbeul, en banlieue dakaroise. Ce commissariat va désormais être dirigé par le commissaire de police Lat Dior Sall, qui était l’adjoint au commissaire de police central de Louga.



En dehors de ces trois affectations, il y a un petit chamboulement dans les rangs de la Police nationale. Un autre, après celui d’il y a quelques jours, effectué par le directeur général de la Police nationale (DGPN), l’inspecteur de police principal Ousmane Sy.



C’est ainsi que la nouvelle patronne de Rebeuss est la Commissaire Khadidiatou Sall, qui vient du commissariat d’arrondissement de Thiaroye, en banlieue. Ce commissariat sera désormais dirigé par le commissaire de police Salif Camara, ci-devant adjoint du commissaire central de Thiès.



L’ancien commissaire de police du Point E atterrit à Mbacké. Il cède sa place au Commissaire de police Ahmet Tidiane Thiam, qui était le chef de la Division des services à la Direction de l’école nationale de police et de la Formation permanente.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos