Lutte contre l’insécurité routière à Tambacounda: La Légion Est déroule son opération de contrôle Les cas d’accident mortels commencent à prendre des proportions inquiétantes. Cette situation a fait sortir les autorités de la Gendarmerie nationale de leurs gonds. A Tam¬bacounda, pendant une dizaine de jours, il va être mené une vaste opération de contrôle des véhicules et autres engins.

«L’objectif, explique le colonel David Coguila Mane, est de permettre un contrôle effectif de la situation des véhicules. Nous ne nous arrêterons pas au seul contrôle, poursuit le commandant de la Légion Est. Des séances de sensibilisation seront aussi au menu. Nous profiterons de l’occasion pour sensibiliser les chauffeurs sur les mesures à prendre pour éviter au maximum les accidents. Le constat est que les accidents sont généralement dus à l’homme. L’homme est le facteur numéro 1 dans les cas d’accident souvent notés», relève le patron des pandores de la région.



«Et c’est pourquoi il faut que les chauffeurs soient sensibilisés pour comprendre la responsabilité qu’ils endossent à travers les véhicules qu’ils conduisent. Au niveau des postes visités, aucun incident signalé. Les éléments sont sur place et font correctement le travail», enchaîne-t-il.



Pape Girgui Ndiaye, commandant de la Brigade routière de Goudiry, explique que l’opération de contrôle lancée, vise les pneumatiques, les cartes grises, les visites techniques, les assurances, entre autres. «Toutefois, quand l’occasion se présente, nous profitons pour sensibiliser les chauffeurs. Pour mener à bien la mission, le Haut commandement a mis à la disposition des brigades, un certain nombre de mo¬yens», explique le colonel Da¬vid Mané.



Il s’agit de motos, pour une grande mobilité des agents le long des axes, de véhicules, de cinémomètres, pour mesurer avec précision la vitesse de course des véhicules en agglomération ou en rase campagne, d’«alcootests» pour en cas de besoin ou de soupçons, tester l’individu pour voir s’il aurait bu ou pas. «Je lance un appel à la prudence et à la vigilance aux conducteurs et autres usagers de la route», enchaîne Cl Mané.



Sidy Sabaly, usager de la route, approuve l’opération, qui permet «une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens mais aussi de nettoyer la circulation». «J’ap¬pelle à ce qu’elle soit assez fréquente pour mieux dissuader les chauffards et les bandits sur la route», dit-il, dans le Quotidien.



