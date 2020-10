Lutte contre la Covid-19 à Barkedji : L’association des jeunes du Fouta pour le développement au chevet des populations L’Association des jeunes du Fouta pour le développement participe activement à la lutte contre la Covid-19. En effet, elle a remis aux populations de Barkédji un important don, composé de 1000 masques, de gel et de produits sanitaires.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 09:34

La cérémonie de remise s’est déroulée, mardi matin, devant les locaux de la sous préfecture de Barkédji, en présence des autorités locales, coutumières et religieuses et des membres de l’association, nous rapporte Vox Populi.



Le président de ladite associations, Ibrahima Sy, a invité les populations de Barkédji à respecter davantage le protocole sanitaire mis en place par les autorités.



Il a aussi remercié toutes les autorités du département de Linguère, en l’occurrence le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, le Secrétaire général de l’APROSI, Bohoum Sow, le Directeur administratif et financier de l’OMVG, Daouda Sow, qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité de prévention de la pandémie du coronavirus à Barkédji.



L’adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Barkédji Pape Oumar Sall qui présidait la cérémonie s’est réjoui de cette action qui vient s’ajouter à l’effort de guerre contre la Covid-19.



Après Barkédji, la caravane s’est dirigée vers le village de Diagali pour remettre un lot de produits sanitaires et de masques aux populations, avant de rallier Ourossogui et Matam.



