Lutte contre la corruption : Des caméras portables bientôt sur les uniformes des policiers Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine, a annoncé l'arrivée imminente de caméras portables sur les uniformes des policiers. Une innovation technologique destinée à renforcer la transparence et à réduire la corruption.

Invité de l’émission « Moment de vérité » mercredi sur Walf TV, il a expliqué l’impact positif de cette initiative dans d’autres pays. « Dans les pays où ces caméras sont utilisées par les services de police, elles ont permis de régler le problème de la corruption de manière significative. Elles ont également renforcé la relation entre la police et la population, avec beaucoup moins de plaintes des citoyens », a déclaré le ministre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



L’objectif est clair : équiper les policiers en faction sur la voie publique de caméras portables, pour enregistrer leurs interactions avec les automobilistes et autres usagers. Ces enregistrements serviront à surveiller les échanges, garantissant ainsi une transparence dans les pratiques.



« L’agent de police devra porter la caméra en permanence. Tout ce qu’il fera sera enregistré. En temps réel, le centre de commandement pourra suivre sa position, écouter ses discussions et voir ses actions. Cette technologie protège autant le policier que le citoyen », a précisé le ministre.



Toutefois, le Général Tine a noté une amélioration dans les pratiques : « La corruption a déjà diminué dans les services de police ». Cependant, il a tenu à rappeler que ce fléau ne concerne pas uniquement la police :



« La corruption est un problème de société qui touche tous les secteurs. Nous devons nous mobiliser collectivement pour la combattre. De notre côté, nous sommes déterminés à agir. »



Avec ce dispositif imminent, le Sénégal s’engage dans une démarche innovante, pour promouvoir l’éthique et la transparence au sein des forces de l’ordre.



