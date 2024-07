Lutte contre la corruption: La démarche des nouvelles autorités appréciée

Une étude de GIRES Consulting dans la région de Dakar fait ressortir que quelque 2 Sénégalais sur 3 sont satisfaits de la politique de lutte contre la corruption menée par les nouvelles autorités en place depuis cent jours. Selon l’APS, GIRES Consulting, qui se présente comme un groupe d’experts pluridisciplinaires s’activant dans l’évaluation des politiques publiques, note que les données en sa possession montrent que les pouvoirs publics sont encouragés à “maintenir le cap afin d’éradiquer au mieux ce fléau”.



Selon cette étude, le manque de volonté politique (53 %), l’insuffisance des moyens de contrôle (36,1 %) et la faible application des lois en vigueur (32,3 %), figurent parmi “les obstacles les plus remarquables à la lutte contre la corruption au Sénégal”.



En termes de genre, les femmes semblent moins exposées à la corruption avec un taux de 42,5 % contre 55,1 % chez les hommes, souligne le texte. Relativement à l’âge des personnes interrogées, le groupe d’experts ajoute que le taux d’exposition à la corruption est de 45,4 % chez les jeunes contre 52,4 % chez les adultes (36 à 59 ans). “Globalement, le niveau d’exposition à la corruption est de 49,7 %. Cette proportion est plus importante dans les départements de Pikine et de Dakar avec respectivement 73,6 % et 53,5 % de niveau d’exposition à la corruption”, a encore fait valoir le document.



LeTémoin