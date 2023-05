Lutte contre la drogue à Kolda, un cultivateur arrêté, 157 kg de “yamba” saisis par l’Ocrtis

C’est un cultivateur âgé de 49 ans qui a été cueilli par les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Kolda, samedi dernier, vers 6h, au village de Sinthiang Manga, situé dans la commune de Kéréwane du département de Médina Yoro Foula.



C’est suite à une information anonyme faisant état d’un réseau de trafic de chanvre indien à Sinthiang Manga. La descente inopinée effectuée par les hommes de l’adjudant Faye a permis de découvrir 157 kg de chanvre indien dissimulés dans des sacs. La drogue a été déposée dans la chambre qui servait de dépôt de foin, loin des regards indiscrets.



Placé en garde-à-vue, le mis en cause sera déféré au parquet de Kolda prochainement. Cette saisie entre dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues. Une protection et une alerte aux jeunes quant aux risques, conséquences et dérives causés par la drogue. Les forces de défense et de sécurité, se disent déterminées à mener une guerre sans merci contre les trafiquants de drogue.











EnQuête