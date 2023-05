Lutte contre la migration :Le BAOS équipe les migrants de retour Le Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi de Diourbel a procédé à la remise du matériel d'appui aux porteurs de projets structurants. Il s'agit d'un projet qui vise à réduire la migration des jeunes et des femmes. 61 personnes, pour un montant de 60 millions de francs CFA, seront impactées.

Accompagner les migrants de retour ou les potentiels migrants, jeunes et femmes de Diourbel, c'est l'un des objectifs visés par le projet gouvernance et développement, financé par l'Union européenne et le royaume espagnol, à travers le BAOS, le Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi. Il s'agit d'un renforcement de la gouvernance inclusive de la migration, en vue d'améliorer la synergie et le développement.



Le Directeur de l'Agence régionale de développement (ARD) de Diourbel, Samba Laobé Mbaye, explique : "les BAOS, Bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, ont été renforcés en matériels et en appui en personnel dans leurs moyens d'intervention. Avec la disponibilité d'une ligne de financement, tous les BAOS ont lancé un appel à candidatures pour que les migrants puissent accéder à cette ligne de financement, d'appui à leurs activités. Lorsqu'on a lancé le projet au niveau régional, on avait reçu 1864 dossiers de candidatures. Après l'exploitation de ces dossiers, par une commission mise en place, il y a 61 projets phares qui ont été retenus pour financement. Ces projets tournent autour de secteur de production".



Et il poursuit : "nous espérons que les bénéficiaires vont bien utiliser ce matériel, dans le but de réduire la migration et d'encourager les jeunes à œuvrer avec des projets structurants. Ce sont des projets structurants dont on espère que les bénéficiaires vont bien utiliser, dans l'objectif de réduire la migration, d'encourager les jeunes à œuvrer avec des projets structurants au niveau de la région de Diourbel. Il y a des points focaux au niveau du département de Mbacké et du département de Bambey, pour une gestion de proximité de ce projet".



Le responsable régional du Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi (BAOS) de Diourbel, Moussa Ndour, soutient, pour sa part, que ce projet est issu du fonds fiduciaire de l'Union européenne, pour lutter contre les causes profondes de la migration.



Ce projet cogéré par la Direction générale d'Appui des Sénégalais et la Coopération espagnole, "comprend deux composantes : les fonds nationaux et les fonds régionaux. Il y a deux secteurs qui sont touchés : il y a la couture avec la remise des machines ; il y a les multi services avec les ordinateurs, les imprimantes. Il y a également la cordonnerie où nous devons appuyer le Centre des personnes handicapées de Bambey. Il y a un bénéficiaire qui doit s'y installer, pour former des jeunes en vue de lutter contre la migration".

Il va impacter 61 personnes pour un montant de 60 millions de francs CFA

