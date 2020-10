Lutte contre la pandémie : Trois milliards FCFA pour faire face à une 2e vague de contamination de COVID-19 Le plan de riposte contre la Covid-19 a été efficace, mais le gouvernent ne baisse pas pour autant la garde. Pour faire face à une 2e vague de contamination de COVID-19, un budget de 3 Milliards de F CFA est déjà ficelé.

L’état du Sénégal est dans les dispositions de faire face à une deuxième vague de contamination qui ne peut jamais être écartée, notamment avec le Magal de Touba.



Selon « L’As », c’est la raison pour laquelle il a été jugé opportun de revoir à la hausse le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le Projet de loi de finances 2021.



La hausse est de 3 060 098 429 FCFA en valeur absolue et 2% en valeur relative, par rapport à 2020. Cette augmentation est consacrée au volet «santé» du Programme de résilience économique et social (PRES).



