Lutte contre la pandémie à Covid-19 : Dr Pape Moussa Thior favorable à une levée de l’état d’urgence

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mai 2020 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Premier à théoriser le déconfinement dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, Dr Pape Moussa Thior est encore revenu à la charge pour demander la levée de l’état d’urgence. « Les mesures sont à saluer, mais le chef de l’Etat peut aller plus loin. On pouvait permettre aux gens de circuler entre les régions avant le 2 juin », a estimé l’ancien coordonnateur du programme de la lutte contre le paludisme.



Invité au grand jury, le docteur a soutenu que « Dakar a la particularité de concentrer l’essentiel des structures de soins du pays et les malades qui y ont été reçus dans les centres chirurgicaux ou autres ne viennent pas de Dakar mais de l’intérieur du pays. Maintenant, si vous vous avez un malade qui est à Matam ou Ranérou, il ne peut pas venir parce que les transports publics ne marchent pas. En d’autres termes, on est en train de vivre un drame psychologique causé par ces mesures ».



« Pourquoi continuer à faire l’état d’urgence », s’interroge-t-il, avant de préciser qu’en ce qui concerne le confinement, « tout le monde sait que ça ne sert à rien». La preuve, ajoute-t-il, «on est déconfiné. Donc, si cela servait à quelque chose on ne serait pas déconfiné. Au début, ils pensaient qu’en confinant les gens ils pouvaient maîtriser la maladie, mais ils se sont rendus compte qu’au bout de deux mois ils n’arriveraient pas à atteindre leur objectif. Le confinement, c’est juste un élément à l’armada pour lutter contre la maladie ».



Sur l’affaire des soignant de l’hôpital de Fann, il a indiqué que « ce n’est pas dramatique pour ceux qui savent le comment marche les tests. Les faux positifs et les faux négatifs existent et ceux qui y travaillent savent que c’est des choses qui peuvent arriver ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos