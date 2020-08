Lutte contre la propagation du coronavirus : La Bnde offre 40 lave-mains au marché central au poisson de Pikine

La Bnde continue de déployer sa politique Responsabilité sociétal d’entreprise (Rse) et de l’élargir pour toucher beaucoup de bénéficiaires dans ce contexte marqué par la propagation effrénée du coronavirus. En effet, la structure pilotée par Thierno Seydou Nourou Sy a livré, ce matin, un lot important de dispositifs de lavage des mains à la direction générale du marché central au poisson de Pikine qui accueille chaque jour environ 8000 personnes. « Nous sommes venus pour appuyer le marché central au poisson de Pikine dans sa lutte contre la propagation de la Maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) en faisant un don de vingt (20) kits de lave-mains qui vont être disséminés dans le marché dans sa globalité. Ce lot est renforcé par 20 autres lave-mains qui ont été apportés par notre partenaire, la compagnie d’assurances La providence », confie El hadji Birane Diop. Qui précise que le tout fait 40 lave-mains qui sont mis à la disposition de la direction générale du marché central au poisson de Pikine.



Cette action entre, selon lui, dans le cadre d’un partenariat global « que nous avons depuis peu avec le marché et qui implique la mise en place d’une agence en son sein dans le sillage de notre réseau d’agency banking qui va fournir des service de base (ouverture de comptes, remise de chèques, cash in cash out, instruction des demandes et financements qui va être la prochaine étape) à la clientèle cible du marché et ceux qui sont aux environs ». Dans ce cadre de financement, M. Diop révèle qu’ils sont en train de réfléchir avec la direction générale du marché sur comment mettre en place des produits de microcrédit qui vont pouvoir intéresser les femmes battantes et travailleuses dudit marché pour les appuyer dans leur autonomisation financière.



Pour sa part, Abou Mbaye, directeur général du marché central au poisson indique que « l’aide vient au très bon moment vu actuellement l’état de propagation du virus et le nombre important de personnes qu’accueille le marché (8000 personnes par jour). C’est un marché très important, explique M. Mbaye.



Qui indique que c’est « en ce sens » que « nous avions effectivement sollicité le directeur général de la Bnde pour un accompagnement afin de mieux préserver la santé des populations ». « Aujourd’hui il y a un lot extrêmement important et je pense que c’est la première fois aussi que le marché reçoit un accompagnement aussi consistant » se réjouit le Directeur général du marché au poisson. Selon lequel cela montre que la Bnde est certes une banque mais elle est là aussi pour accompagner socialement les gens et ses actions « nous réconfortent et nous rassurent concernant le partenariat qui existe entre nos deux structures ».

