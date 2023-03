Lutte contre la vie chère : La Cnts pour une augmentation généralisée des salaires dans le secteur privé

Dans une déclaration, la Cnts exige de la commission paritaire la conclusion rapide d’un accord sur l’augmentation généralisée et de manière conséquente, des salaires dans le secteur privé, compte tenu de la cherté de la vie au Sénégal. Elle envisage de mener des consultations avec les autres centrales syndicales pour organiser des actions de grande envergure pour mettre fin à la dégradation permanente du pouvoir d’achat des travailleurs et des populations.



La Cnts dénonce énergiquement le comportement des entreprises multinationales, plus particulièrement les entreprises chinoises qui foulent aux pieds les lois et règlements et violent impunément les droits des travailleurs.



Dans ce cadre, elle félicite et soutien l’inspecteur régional du travail de Fatick pour sa décision courageuse d’arrêter les travaux de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, suite à l’insécurité sur le chantier de l’entreprise chinoise qui a occasionné des accidents avec morts d’ouvriers, des pieds écrasés par des véhicules et des doigts coupés par des engins.



La Cnts apporte son soutien à tous les secteurs en lutte pour l’amélioration de leurs conditions de travail et pour le respect des accords et de leurs droits.

Adou FAYE

Après avoir sermonné la classe politique sur les scènes de violence, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal demande une augmentation des salaires dans le secteur privé.Source : https://www.lejecos.com/Lutte-contre-la-vie-chere-...