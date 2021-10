Lutte contre la violence sexuelle basée sur le genre et l’harcèlement sexuel : Ouverture à Dakar de la Réunion stratégique des Experts de la CEDEAO Les Experts en charge du Genre et de la Femme des Etats membres de la CEDEAO sont en réunion du 11 au 13 Octobre 2021 à Dakar au Sénégal, pour examiner le projet de stratégie régionale de la CEDEAO pour prévenir et répondre à la violence sexuelle et basée sur le genre ; et le projet de la CEDEAO sur le harcèlement sexuel dans les lieux de travail et les institutions de formation.

Cette réunion régionale initiée par le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG), sera suivie le 15 Octobre 2021, d’une réunion des Ministres en charge du Genre et de la Femme des Etats membres.



La rencontre régionale des Experts en charge du Genre et de la Femme de la CEDEAO a été officiellement lancée ce lundi 11 octobre 2021 à Dakar par Madame Astou Diouf Gueye, la Directrice de l’Equité et de l’Egalité de Genre, représentant S.E Madame Salimata Diop Dieng, la Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des Enfants de la République du Sénégal.



Dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture de cette réunion, la Commissaire Siga Fatima Jagne, au nom du Président de la Commission de la CEDEAO, S.E Jean Claude Kassi Brou, a précisé que les violences sexuelles et basées sur le genre, sous leurs diverses formes, constituent une violation des droits humains des personnes impliquées qui sont principalement des femmes et des filles : « Elles ont des conséquences désastreuses pour le bien-être individuel et sociétal, la paix et le développement socio-économique. Par conséquent, des actions concertées doivent être entreprises par tous les gouvernements et toute la société pour prévenir en premier lieu les violences sexuelle et sexiste et pour réagir de manière adéquate et efficace lorsqu'elles se produisent ».



Elle a ajouté que la Commission de la CEDEAO est très honorée d'avoir élaboré et soumis pour adoption par les Ministres en Charge du Genre et de la Femme des États membres, les projets de politiques régionales de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre et au harcèlement sexuel sur les lieux de travail et dans les établissements d'enseignement en Afrique de l'Ouest.



Dans son discours d’ouverture officielle, Madame Astou Diouf Gueye, après avoir exprimé au nom de la Ministre Madame Ndeye Salimata Diop Dieng, la joie du Sénégal d’abriter cette importante réunion des Experts et Ministres en charge de la Femme et du Genre de la CEDEAO, a rappelé que la violence, quelle que soit sa forme, n’est ni acceptable, ni tolérable car elle constitue une violation flagrante des droits humains fondamentaux de la personne et l’expose à des conséquences préjudiciables à sa santé, voire sa dignité.



Avant de déclarer officiellement lancée cette réunion de Dakar, au nom de la Ministre Ndeye Salimata Diop Dieng, la Directrice de l’Equité et de l’Egalité de Genre du Sénégal a précisé que cette rencontre d’envergure sous régionale, marque une étape importante et décisive de la lutte contre les inégalités vécues par les femmes à tous les niveaux de la société : «l’adoption de cette stratégie constituera sans nul doute, une réponse au besoin de renforcement des efforts consentis par les différents Etats pour l’éradication des violations aux droits des femmes et des filles dans l’espace CEDEAO».



